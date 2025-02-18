Підмінив Айфон на пошті в Одесі

Військовий з телефоном. Фото ілюстративне: Армія.Інформ

Військовий в Одесі придбав ІPhone моделі 12 Pro Мах за оголошенням, проте при отриманні товару на пошті замінив його на старий смартфон. Відділення подало позов до суду, через що на шахрая відкрили кримінальне провадження.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий ввів в оману працівника відділення Нової Пошти, який добровільно надав для огляду посилку за накладною із мобільним телефоном. Після чого чоловік підмінив білий iPhone 12 Pro Мах за 8 тисяч гривень на заздалегідь підготовлений старий смартфон. А після цього сказав, що від отримання посилки відмовляється та пішов. Проте підміну помітили, що й привело службовця на лаву підсудних.

Що вирішив суд

Військового визнали винним у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство), та призначили йому покарання у вигляді штрафу 34 тисячі гривень, який він повинен сплатити на виплат протягом 12 місяців. Крім того, з чоловіка стягнули 1591 гривню на процесуальні витрати.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про справу щодо затримання 47 "ухилянтів" на кордоні з ПМР. А також про чоловіка, який підпалив автівку військового в Києві.

