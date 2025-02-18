Жители Одесской области поджигали объекты критической инфраструктуры по заказу спецслужб РФ.

Полиция и прокуратура. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

Мужчины поджигали объекты критической инфраструктуры по заказу спецслужб РФ. Правоохранители разоблачили жителей Одесской области в совершении преступлений и объявили им о подозрении в учинении диверсий.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, пятеро подозреваемых получили от сотрудника спецслужб РФ заказ на совершение диверсий на объектах Укрзализныци и стратегически важных предприятиях Белгород-Днестровского района. В течение нескольких месяцев они организовывали поджоги релейных и батарейных шкафов, трансформаторных подстанций, а также зданий местных органов власти. Делали все ночью, используя горючие вещества и заранее подготовленный транспорт для быстрого перемещения между локациями. Чтобы подтвердить выполнение задач перед кураторами, подозреваемые фиксировали свои действия на видео.

Какое наказание грозит

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1, ч. 2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины (совершение диверсий, умышленное повреждение объектов электроэнергетики и чужого имущества). За это им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали о взрыве в Николаеве. А также о подростке из Одессы, который сжег машину военного.