Мешканці Одещини підпалювали об’єкти критичної інфраструктури на замовлення спецслужб РФ.

Поліція та прокуратура. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

Чоловіки підпалювали об’єкти критичної інфраструктури на замовлення спецслужб РФ. Правоохоронці викрили мешканців Одеської області в скоєнні злочинів та оголосили їм про підозру у вчиненні диверсій.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, п'ятеро підозрюваних отримали від співробітника спецслужб РФ замовлення на вчинення диверсій на об’єктах Укрзалізниці та стратегічно важливих підприємствах Білгород-Дністровського району. Протягом кількох місяців вони організовували підпали релейних та батарейних шаф, трансформаторних підстанцій, а також будівель місцевих органів влади. Робили усе вночі, використовуючи горючі речовини та заздалегідь підготовлений транспорт для швидкого переміщення між локаціями. Щоб підтвердити виконання завдань перед кураторами, підозрювані фіксували свої дії на відео.

Яке покарання загрожує

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 194-1, ч. 2 ст. 194 Кримінального Кодексу України (вчинення диверсій, умисне пошкодження об’єктів електроенергетики та чужого майна). За це їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибух у Миколаєві. А також про підлітка зОдеси, який спалив автівку військового.