Полиция опровергла роспропаганду о взрыве в Николаеве

Правоохранители на месте взрыва в Николаеве. Фото: Нацполиция

Пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о причинах взрыва в Николаеве 14 февраля. На самом деле у погибшей женщины не было сына военного, а подобные сообщения являются очередной попыткой врага разжечь общественное напряжение.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Сообщение ЦПД. Фото: скриншот

Фейк о взрыве в Николаеве

По их информации, Telegram-каналы, связанные с российскими спецслужбами, распространяют фейк о том, что вчерашний взрыв в Николаеве был "местью". Они говорят, что якобы это "послание" было женщине, которая работала в ТЦК и СП и мобилизовала сына подрывательницы.

Что на самом деле было

Однако проверка Национальной полиции Украины опровергла эту информацию. У погибшей было двое сыновей — 2001 и 2011 годов рождения. Ни один из них не является военнослужащим.

Напомним, мы писали, что, по информации СМИ, женщина, которая вышла из магазина в центре Николаева, подошла к военнослужащим с сумкой, в которой находилось взрывное устройство. В этот момент раздался взрыв. В результате погибла сама исполнительница, а также один военный. Еще шесть человек, вероятно военных, получили ранения.

Также мы писали, что россияне разгоняют информацию о якобы новом приказе полиции по усилению мобилизационных мероприятий. Документ выглядит официально, однако уже доказано — это очередная вражеская провокация.