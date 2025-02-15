Полиция опровергла роспропаганду о взрыве в Николаеве

Взрыв в Николаеве — в ЦПД раскрыли манипуляцию
Пропагандистские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию о причинах взрыва в Николаеве 14 февраля. На самом деле у погибшей женщины не было сына военного, а подобные сообщения являются очередной попыткой врага разжечь общественное напряжение.
Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Фейк о взрыве в Николаеве
По их информации, Telegram-каналы, связанные с российскими спецслужбами, распространяют фейк о том, что вчерашний взрыв в Николаеве был "местью". Они говорят, что якобы это "послание" было женщине, которая работала в ТЦК и СП и мобилизовала сына подрывательницы.
Что на самом деле было
Однако проверка Национальной полиции Украины опровергла эту информацию. У погибшей было двое сыновей — 2001 и 2011 годов рождения. Ни один из них не является военнослужащим.
Напомним, мы писали, что, по информации СМИ, женщина, которая вышла из магазина в центре Николаева, подошла к военнослужащим с сумкой, в которой находилось взрывное устройство. В этот момент раздался взрыв. В результате погибла сама исполнительница, а также один военный. Еще шесть человек, вероятно военных, получили ранения.
Также мы писали, что россияне разгоняют информацию о якобы новом приказе полиции по усилению мобилизационных мероприятий. Документ выглядит официально, однако уже доказано — это очередная вражеская провокация.
Читайте Новини.LIVE!