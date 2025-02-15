Поліція спростувала роспропаганду про вибух у Миколаєві

Правоохоронці на місці вибуху в Миколаєві. Фото: Нацполіція

Пропагандистські Telegram-канали поширюють фейкову інформацію про причини вибуху в Миколаєві 14 лютого. Насправді загибла жінка не мала сина військового, а подібні повідомлення є черговою спробою ворога розпалити суспільну напругу.

Про це у суботу, 15 лютого, повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Фейк про вибух у Миколаєві

За їхньою інформацією, Telegram-канали, пов’язані з російськими спецслужбами, поширюють фейк про те, що вчорашній вибух у Миколаєві був "помстою". Вони кажуть, що нібито це "послання" було жінці, яка працювала у ТЦК та СП і мобілізувала сина підривниці.

Що насправді було

Проте перевірка Національної поліції України спростувала цю інформацію. У загиблої було двоє синів — 2001 та 2011 років народження. Жоден із них не є військовослужбовцем.

Нагадаємо, ми писали, що, за інформацією ЗМІ, жінка, яка вийшла з магазину у центрі Миколаєва, підійшла до військовослужбовців із сумкою, в якій був вибуховий пристрій. У цей момент пролунав вибух. В результаті загинула сама виконавиця, а також один військовий. Ще шестеро людей, ймовірно військових, зазнали поранень.

Також ми писали, що росіяни розганяють інформацію, про буцімто новий наказ поліції щодо посилення мобілізаційних заходів. Документ виглядає офіційно, однак уже доведено — це чергова ворожа провокація.