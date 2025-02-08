Наказ про мобілізацію в Одесі — поліція відреагувала

Військова проводить бесіду з чоловіком. Фото: ілюстративне: Одеський ТЦК та СП

Одеські месенджери заполонила інформація про буцімто новий наказ поліції щодо посилення мобілізаційних заходів. Документ виглядає офіційно, однак уже доведено — це чергова ворожа провокація.

Про це у п'ятницю, 7 лютого, повідомили в Центрі протидії дезінформації.

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Повідомлення від ЦПД. Фото: скриншот

Посилення мобілізації в Одесі

У підробленому "наказі" йдеться про посилення пошуку осіб, які підлягають мобілізації. Зокрема, до списку "розшукуваних" внесли навіть 18-річних громадян, яких, за задумом авторів фейку, мають ставити на облік у територіальних центрах комплектування. Також згадується мобілізація жінок із військовою освітою.

У підробці зазначено, що правоохоронці повинні виявляти таких осіб у клубах, ресторанах, барах, спортивних комплексах і торгівельних центрах. Щоб підсилити ефект залякування, автори вигадки додали інформацію про мобільні групи патрулювання міста, яким буцімто дозволено застосовувати зброю та сльозогінний газ у разі опору.

Ознаки підробки в документі

Однак Головне управління Національної поліції України офіційно спростувало цю інформацію. Наголошується, що жодних подібних наказів в Одеській області не видавали. Окрім того, документ містить низку стилістичних помилок і не відповідає формату офіційних розпоряджень. Під зазначеним у фейковому наказі номером насправді зареєстровано зовсім інший документ — наказ про звільнення колишньої працівниці від 31 жовтня 2024 року.

Фейковий наказ. Фото: ЦПД

Зазначимо, що такі інформаційні вкиди є частиною кампанії ворога з дискредитації мобілізаційного процесу в Україні. У поліції закликають громадян перевіряти інформацію з офіційних джерел і не поширювати недостовірні дані.

Нагадаємо, одесит подав до суду на ТЦК через видачу нового військового квитка, в якому вже не було відмітки про те, що він є обмежено придатним до служби. Також ми писали, що на Одещині військовий отримав 5 років в'язниці за те, що побив чоловіка і відібрав у нього мотоцикл.