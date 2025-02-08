Приказ о мобилизации в Одессе - полиция отреагировала

Военная проводит беседу с мужчиной. Фото: иллюстративное: Одесский ТЦК и СП

Одесские мессенджеры заполонила информация о якобы новом приказе полиции об усилении мобилизационных мероприятий. Документ выглядит официально, однако уже доказано — это очередная вражеская провокация.

Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Сообщение от ЦПД. Фото: скриншот

Усиление мобилизации в Одессе

В поддельном "приказе" говорится об усилении поиска лиц, подлежащих мобилизации. В частности, в список "разыскиваемых" внесли даже 18-летних граждан, которых, по замыслу авторов фейка, должны ставить на учет в территориальных центрах комплектования. Также упоминается мобилизация женщин с военным образованием.

В подделке указано, что правоохранители должны выявлять таких лиц в клубах, ресторанах, барах, спортивных комплексах и торговых центрах. Чтобы усилить эффект запугивания, авторы выдумки добавили информацию о мобильных группах патрулирования города, которым якобы разрешено применять оружие и слезоточивый газ в случае сопротивления.

Признаки подделки в документе

Однако Главное управление Национальной полиции Украины официально опровергло эту информацию. Отмечается, что никаких подобных приказов в Одесской области не выдавали. Кроме того, документ содержит ряд стилистических ошибок и не соответствует формату официальных распоряжений. Под указанным в фейковом приказе номером на самом деле зарегистрирован совсем другой документ - приказ об увольнении бывшей работницы от 31 октября 2024 года.

Фейковый приказ. Фото: ЦПД

Отметим, что такие информационные вбросы являются частью кампании врага по дискредитации мобилизационного процесса в Украине. В полиции призывают граждан проверять информацию из официальных источников и не распространять недостоверные данные.

Напомним, одессит подал в суд на ТЦК из-за выдачи нового военного билета, в котором уже не было отметки о том, что он является ограниченно годным к службе. Также мы писали, что в Одесской области военный получил 5 лет тюрьмы за то, что избил мужчину и отобрал у него мотоцикл.