Судьи в Одесской области помогали уклоняться от мобилизации

Фигурантка дела с правоохранителями. Фото: Специальная антикоррупционная прокуратура

Правоохранители разоблачили в Одесской области судей, которые за взятки помогали мужчинам уклоняться от мобилизации. За свои услуги дельцы брали по 3, 5 тысячи долларов с каждого военнообязанного.

Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, судьи принимали заведомо сфальсифицированные решения, которые давали уклонистам основания для выезда за границу под предлогом единоличного ухода за ребенком. Для поиска клиентов привлекали адвокатов и их помощников, которые предлагали в соцсетях якобы легальный способ выезда за границу. С целью конспирации фигуранты проводили "деловые" встречи с потенциальными призывниками в офисе местной юридической компании. Правоохранители задержали 8 человек: председателя суда микрорайона и двух судей, заместителя руководителя его аппарата, и аффилированных с ними адвокатов. Операция по документированию противоправных действий подозреваемых длилась более года.

Какое наказание грозит

Правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства. Всем фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);

ст. 332 (организация незаконного пересечения границы);

ст. 368 (получение неправомерной выгоды);

ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды);

ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия).

Им грозит лишение свободы на срок, который назначит суд.

Напомним, недавно мы писали о суде над военным, который подменил IPhone на почте. А также о задержанных диверсантах в Одесской области.