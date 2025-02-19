Судьи в Одесской области помогали уклоняться от мобилизации

Судьи на Одесчине помогали уклониться от призыва
Правоохранители разоблачили в Одесской области судей, которые за взятки помогали мужчинам уклоняться от мобилизации. За свои услуги дельцы брали по 3, 5 тысячи долларов с каждого военнообязанного.
Об этом сообщает Специальная антикоррупционная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, судьи принимали заведомо сфальсифицированные решения, которые давали уклонистам основания для выезда за границу под предлогом единоличного ухода за ребенком. Для поиска клиентов привлекали адвокатов и их помощников, которые предлагали в соцсетях якобы легальный способ выезда за границу. С целью конспирации фигуранты проводили "деловые" встречи с потенциальными призывниками в офисе местной юридической компании. Правоохранители задержали 8 человек: председателя суда микрорайона и двух судей, заместителя руководителя его аппарата, и аффилированных с ними адвокатов. Операция по документированию противоправных действий подозреваемых длилась более года.
Какое наказание грозит
Правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства. Всем фигурантам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ);
- ст. 332 (организация незаконного пересечения границы);
- ст. 368 (получение неправомерной выгоды);
- ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды);
- ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированных систем правосудия).
Им грозит лишение свободы на срок, который назначит суд.
Напомним, недавно мы писали о суде над военным, который подменил IPhone на почте. А также о задержанных диверсантах в Одесской области.
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