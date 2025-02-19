Затримали підлітків і жінку - теракт в Миколаєві

Після теракту. Фото: ГУНП в Миколаївській області

Правоохоронці затримали 4-х ворожих агентів, які на замовлення РФ вчинили теракт у центрі Миколаєва 14-го лютого. Внаслідок того вибуху троє військових загинули, ще семеро громадян були ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Гооловне управління національної поліції в Миколаївській області.

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Подробиці справи

Упродовж доби у ході розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетні жителі Полтавщини — четверо неповнолітніх від 14 до 17 років та 42-річна жінка. Пропозицією швидкого заробітку їх завербували спецслужби РФ в одному з популярних месенджерів. Спільники поклали вибуховий пристрій у рюкзак, а жінка, прибувши на локацію, залишила вибухівку біля військових та привела в дію дистанційно через виклик на мобільний телефон.

Яке покарання загрожує

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що призвели до загибелі людей). Відповідно до санкції інкримінованої статті, фігурантам загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи у Києві. А також про суддів, які допомагали ухилитися від призову.