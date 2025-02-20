Новая схема мошенников в Одессе - детали

Информационный щит возле парковки. Фото иллюстративное: КП "Одестранспарксервис"

В Одессе мошенники переклеивают Qr-коды для оплаты муниципальной парковки, благодаря которым и воруют карты людей. Такие инциденты случились в нескольких районах города.

Об этом мы узнали из соцсетей.

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Мошенники наклеивают свои Qr-коды на информационные щиты рядом с парковочными местами. В частности, горожанин написал в соцсетях о своем знакомом, который рассчитался через сервис Apple Pay, после чего его карта сразу исчезла с устройства.

"Правоохранители могут считать это сообщение заявлением, и регистрировать производство по факту мошенничества", — пишет одессит.

Пост одессита относительно мошенников. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который делал справки об инвалидности военным. А также об осквернении могилы погибшего служащего.