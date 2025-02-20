Новая схема мошенников в Одессе - детали

Мошенники в Одессе — деньги списывают при оплате парковки
В Одессе мошенники переклеивают Qr-коды для оплаты муниципальной парковки, благодаря которым и воруют карты людей. Такие инциденты случились в нескольких районах города.
Об этом мы узнали из соцсетей.
Как воровали деньги
Мошенники наклеивают свои Qr-коды на информационные щиты рядом с парковочными местами. В частности, горожанин написал в соцсетях о своем знакомом, который рассчитался через сервис Apple Pay, после чего его карта сразу исчезла с устройства.
"Правоохранители могут считать это сообщение заявлением, и регистрировать производство по факту мошенничества", — пишет одессит.
Напомним, недавно мы писали о мужчине, который делал справки об инвалидности военным. А также об осквернении могилы погибшего служащего.
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