Нова схема шахраїв в Одесі - деталі

Шахраї в Одесі — гроші списують під час оплати паркування
В Одесі шахраї переклеюють Qr-коди для оплати муніципального паркування, завдяки яким крадуть картки людей. Такі інциденти трапилися в декількох районах міста.
Про це ми дізналися з соцмереж.
Як крали кошти
Шахраї наклеюють свої Qr-коди на інформаційні щити поряд із паркувальними місцями. Зокрема, містянин написав у соцмережах про свого знайомого, який розрахувався через сервіс Apple Pay, після чого його карта одразу зникла з пристрою.
"Правоохоронці можуть вважати цей допис заявою та реєструвати провадження за фактом шахрайства", — пише одесит.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який робив довідки про інвалідність військовим. А також про осквернення могили загиблого службовця.
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