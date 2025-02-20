Нова схема шахраїв в Одесі - деталі

Інформаційний щит біля парковки. Фото ілюстративне: КП «Одестранспарксервіс»

В Одесі шахраї переклеюють Qr-коди для оплати муніципального паркування, завдяки яким крадуть картки людей. Такі інциденти трапилися в декількох районах міста.

Про це ми дізналися з соцмереж.

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Шахраї наклеюють свої Qr-коди на інформаційні щити поряд із паркувальними місцями. Зокрема, містянин написав у соцмережах про свого знайомого, який розрахувався через сервіс Apple Pay, після чого його карта одразу зникла з пристрою.

"Правоохоронці можуть вважати цей допис заявою та реєструвати провадження за фактом шахрайства", — пише одесит.

Пост одесита щодо шахраїв. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який робив довідки про інвалідність військовим. А також про осквернення могили загиблого службовця.