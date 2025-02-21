Підпалювали релейні шафи на Одещині

На Одещині затримали диверсантів — які були завдання
Троє мешканців Одещини підпалили 8 релейних шаф на залізничних перегонах та станціях. Чоловіків викрили, через що їм загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув'язнення.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, обвинувачені у месенджері отримали від співробітника спецслужб РФ замовлення на вчинення за гроші диверсій на об’єктах Одеської залізниці. Протягом серпня 2024 року, використовуючи заздалегідь підготовлену суміш, вони знащили 8 релейних шаф на залізничних перегонах та станціях регіону. Фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, отримували схвалення, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на відео. За кожне виконане завдання спільники отримували гроші, які розподілялися між учасниками групи.
Яке покарання загрожує
Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою. Усім трьом повідомили про підозру за фактом організації диверсії в умовах воєнного стану ( ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про умовний вирок екс-нардепу з Одеси. А також про шахрайську схему з оплатою за паркування.
Читайте Новини.LIVE!