Підпалювали релейні шафи на Одещині

Один із затриманих. Фото: Одеська обласна прокуратура

Троє мешканців Одещини підпалили 8 релейних шаф на залізничних перегонах та станціях. Чоловіків викрили, через що їм загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, обвинувачені у месенджері отримали від співробітника спецслужб РФ замовлення на вчинення за гроші диверсій на об’єктах Одеської залізниці. Протягом серпня 2024 року, використовуючи заздалегідь підготовлену суміш, вони знащили 8 релейних шаф на залізничних перегонах та станціях регіону. Фігуранти спочатку розвідували локації потенційних цілей, отримували схвалення, а потім вчиняли підпали та фіксували їх на відео. За кожне виконане завдання спільники отримували гроші, які розподілялися між учасниками групи.

Підпалена релейна шафа. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Наразі усі обвинувачені перебувають під вартою. Усім трьом повідомили про підозру за фактом організації диверсії в умовах воєнного стану ( ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального Кодексу України). Їм загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про умовний вирок екс-нардепу з Одеси. А також про шахрайську схему з оплатою за паркування.