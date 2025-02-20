Подожгли авто в Одессе - подробности

Подозреваемых ведут в суд. Фото: ГУНП в Одесской области

Двое безработных одесситов 35 и 41 лет за деньги подожгли автомобиль Renault Megane, принадлежавший гражданскому мужчине и выдали его за военный. Обоим фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, младший из подозреваемых, ранее неоднократно судимый, получил через мессенджер предложение за деньги поджечь в Одессе машину, которая принадлежала военному или полицейскому. Для выполнения задания он привлек старшего товарища. Однако ради денег мужчины решили уничтожить первый попавшийся автомобиль на Николаевской трассе. А чтобы выдать его за военный, на номерной знак наклеили черную наклейку. Результат выполненной "работы" фигуранты сняли на видео и прислали заказчику. Полицейские задержали правонарушителей в процессуальном порядке и изъяли ряд вещественных доказательств их противоправной деятельности.

Какое наказание грозит

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога для каждого в размере 242 тыс. 240 грн. Согласно ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), им грозит до 10 лет заключения.

Напомним, недавно мы писали об одессите, которого пытались завербовать в ряды ВС РФ. А также о судьях, которые помогали уклониться от призыва.