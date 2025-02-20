Одессит отказался служить в ВС РФ - почему

Российские призывники. Фото иллюстративное: Слово и дело

В России не хватает военных, поэтому враг ищет добровольцев на оккупированных территориях и в регионах, на которые оказывает политическое влияние. Да, одессит убежал в непризнанное Приднестровье во избежание призыва, но там его пытались завербовать в ряды вооруженных сил РФ.

Видео об этом мужчина распространил по соцсетям.

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Осенью этого года мужчина из Одессы, чтобы скрыться от мобилизации, за 3 тысячи долларов пересек границу и поехал к родным в самопровозглашенную ПМР. Там он пошел в миграционную службу, где его удерживали в течение четырех дней. После этого туда приехали представители российского военного комиссариата и приписали его к военной части, где он прослужил 3 месяца. Однако, когда представитель ФСБ предложил ему подписать контракт — одессит отказался.

"Сотрудник ФСБ настаивал на том, чтобы я подписал контракт и отправился на СВО. За это он предлагал мне 2 миллиона рублей и паспорт гражданина Российской Федерации. Я подумал и решил, что оно мне не надо и вернулся домой",— говорит мужчина.

Напомним, недавно мы писали о том, как Россия издевается над детьми. А также об угрозе от ракетоносителей в Черном море.