Ракетоносії РФ в морях - скільки

Ракетоносії РФ у морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Ракетоносії РФ продовжують створювати загрозу в акваторії Чорного та Середземного морів. Сьогодні, 20 лютого, Росія знову вивела на рейди п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі виявили 1 ворожий корабель, який може випустити до 4 "Калібрів". У Середземному зафіксували 4 судна РФ, з яких 3 є носіями 26 крилатих ракет. Проте в акваторії Азовського моря активності російського флоту не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Рух Керченською протокою

За минулу добу Керченською протокою до Чорного моря зайшли 7 кораблів, 4 з яких пішли у напрямку Босфору. До Азовського моря в інтересах РФ зайшли три судна. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибух у Миколаєві. А також про 167 дронів, які РФ запустила за одну ніч.