Ракетоносители РФ в морях - сколько

Ракетоносители РФ в море. Фото иллюстративное: УНИАН

Ракетоносители РФ продолжают создавать угрозу в акваториях Черного и Средиземного морей. Сегодня, 20 февраля, Россия снова вывела на рейды пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Количество кораблей в морях

В Черном море обнаружили 1 вражеский корабль, который может выпустить до 4 "Калибров". В Средиземном зафиксировали 4 судна РФ, из которых 3 являются носителями 26 крылатых ракет. Однако в акватории Азовского моря активности российского флота не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море зашли 7 кораблей, 4 из которых пошли в направлении Босфора. В Азовское море в интересах РФ зашли три судна. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о взрыве в Николаеве. А также о 167 дронах, которые РФ запустила за одну ночь.