Дітей з окупованих територій РФ вивозить до Криму

Дитина з цеглинами. Фото ілюстративне: Наш вибір

Російська влада продовжує політику примусової депортації дітей з територій України, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Нещодавно понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму, ще понад 800 зараховані до дитячих садків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Депортація дітей

Росіяни змушують дітей навчатися за російськими підручниками, впроваджують пропагандистські виховні програми та формують викривлене сприйняття історії, в якій виправдовують війну проти України. За даними журналістів, РФ незаконно вивезла з ТОТ понад 20 тисяч українських дітей, а ще 1,5 мільйона залишаються під загрозою депортації.

"Такі дії — це не просто зміна місця навчання для дітей, а цілеспрямована спроба стерти їм українську ідентичність, примусово інтегрувати в правове та освітнє поле РФ та ідентифікувати їх як громадян країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку РФ на Україну. А також про те, скільки ракетоносіїв сьогодні в акваторіях.