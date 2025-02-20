Дітей з окупованих територій РФ вивозить до Криму

Росія краде українських дітей — скільки вивезли цього разу
Російська влада продовжує політику примусової депортації дітей з територій України, які були окуповані після повномасштабного вторгнення. Нещодавно понад 4 тисячі дітей були вивезені на навчання в школи окупованого Криму, ще понад 800 зараховані до дитячих садків.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Депортація дітей
Росіяни змушують дітей навчатися за російськими підручниками, впроваджують пропагандистські виховні програми та формують викривлене сприйняття історії, в якій виправдовують війну проти України. За даними журналістів, РФ незаконно вивезла з ТОТ понад 20 тисяч українських дітей, а ще 1,5 мільйона залишаються під загрозою депортації.
"Такі дії — це не просто зміна місця навчання для дітей, а цілеспрямована спроба стерти їм українську ідентичність, примусово інтегрувати в правове та освітнє поле РФ та ідентифікувати їх як громадян країни-агресора", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про нічну атаку РФ на Україну. А також про те, скільки ракетоносіїв сьогодні в акваторіях.
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