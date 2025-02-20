Детей с оккупированных территории РФ вывозит в Крым

Ребенок с кирпичами. фото иллюстративное: Наш выбор

Российские власти продолжают политику принудительной депортации детей с территорий Украины, которые были оккупированы после полномасштабного вторжения. Недавно более 4 тысяч детей были вывезены на обучение в школы оккупированного Крыма, еще более 800 — зачислены в детские сады.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Депортация детей

Россияне заставляют детей учиться по российским учебникам, внедряют пропагандистские воспитательные программы и формируют искаженное восприятие истории, в которой оправдывают войну против Украины. По данным журналистов, РФ незаконно вывезла из ВОТ более 20 тысяч украинских детей, а еще 1,5 миллиона остаются под угрозой депортации.

"Такие действия — это не просто смена места обучения для детей, а целенаправленная попытка стереть им украинскую идентичность, принудительно интегрировать в правовое и образовательное поле рф и идентифицировать их как граждан страны-агрессора",— говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы писали о ночной атаке РФ на Украину. А также о том, сколько ракетоносителей сегодня в вакваториях.