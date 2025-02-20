Одесит відмовився служити у ЗС РФ - чому

Російські призовники. Фото ілюстративне: Слово і діло

У Росії не вистачає військових, тому ворог шукає добровольців на окупованих територіях та в регіонах, на які має політичний вплив. Так, одесит втік до невизнаного Придністров'я, аби уникнути призову, але там його намагалися завербувати до лав збройних сил РФ.

Відео із його визнанням поширили соцмережами.

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Восени цього року чоловік з Одеси, аби сховатись від мобілізації, за 3 тисячі доларів пересік кордон та поїхав до рідних у самопроголошену ПМР. Там він пішов до міграційної служби, де його утримували протягом чотирьох днів. Після цього туди приїхали представники російського військового комісаріату та приписали його до воєнної частини, де він прослужив 3 місяці. Проте, коли представник ФСБ запропонував йому підписати контракт — одесит відмовився.

"Співробітник ФСБ наполягав на тому, щоб я підписав контракт та відправився на СВО. За це він пропонував мені 2 мільйони рублів і паспорт громадянина Російської Федерації. Я подумав і вирішив, що воно меня не треба, і повернувся додому", — каже чоловік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як Росія знущається над дітьми. А також про загрозу від ракетоносіїв у Чорному морі.