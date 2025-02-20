Підпалили авто в Одесі - подробиці

Підозрюваних ведуть до суду. Фото: ГУНП в Одеській області

Двоє безробітних одеситів 35 та 41 років за гроші підпалили автомобіль Renault Megane, що належав цивільному чоловікові та видали його за військовий. Обом фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, молодший із підозрюваних, раніше неодноразово судимий, отримав через месенджер пропозицію за гроші підпалити в Одесі автівку, яка належала військовому або поліцейському. Для виконання завдання він залучив старшого товариша. Однак заради грошей чоловіки вирішили знищити перший-ліпший автомобіль на Миколаївській трасі. А щоб видати його за військовий, на номерний знак наклеїли чорну наліпку. Результат виконаної "роботи" фігуранти зняли на відео та надіслали замовнику. Поліцейські затримали правопорушників у процесуальному порядку та вилучили низку речових доказів їхньої протиправної діяльності.

Яке покарання загрожує

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави для кожного в розмірі 242 тис. 240 грн. Відповідно до ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення чи пошкодження майна), їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита, якого намагались завербувати до лав ЗС РФ. А також про суддів, які допомагали ухилитися від призову.