Вымогали с одесситов деньги под видом ТЦК

Задержанные с правоохранителями. Фото: Одесская областная прокуратура

Дельцы, под видом сотрудников ТЦК и СП вымогали у одесситов деньги. Однако правоохранители разоблачили мужчин, им грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия обвиняемые выслеживали мужчин призывного возраста и под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа, они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги для решения этого вопроса. Установлено, что в одном из случаев злоумышленники получили от потерпевшего 38 тыс грн, в другом — почти 41 тыс гривен. После получения средств они "успокаивали" человека, уверяя, что их данные будут внесены в базу "Оберег", что якобы гарантировало им отсутствие проблем с мобилизацией. Обвиняемых задержали во время получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего. В ходе обысков у них изъята форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства. В состав группировки вошли лица с криминальным прошлым, а также экс-правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

Какое наказание грозит

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей. Их подозревают по ч. 4 ст. 189 УК Украины (Вымогательство). Фигурантам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о военном, который подделал водительское удостоверение. А также о враче, который помогал уклоняться от мобилизации за деньги.