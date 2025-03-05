Экс-начальник Одесского ТЦК отмыл более 140 миллионов гривен - детали

Подозреваемый после задержания. Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители направили в суд дело бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Его подозревают в легализации (отмывании) имущества на сумму более 140 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Подробности дела

Правоохранители задокументировали факты приобретения членами семьи фигуранта ценных автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу. А также - покупки элитной недвижимости за пределами страны на сумму более 190 миллионов гривен. Кроме того, установлен ряд зарубежных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество. Разница между стоимостью всего приобретенного и законными доходами фигуранта и его семьи — превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально ничем не подтверждено.

Какое наказание грозит

Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело Борисова

Добавим, члены семьи Борисова легализовали более 8,2 млн евро, приобретя на эти средства недвижимость и автомобили на испанском побережье. Еще в 2023 году журналисты обнаружили, что мать Борисова приобрела виллу в Марбелье, Испания, а его жена — коммерческую недвижимость неподалеку. Семья также имеет элитный внедорожник Mercedes Gelendvagen. Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 25 декабря. Бюро имело информацию, что после выхода из СИЗО он планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

Напомним, недавно мы писали о суде за неявку в ТЦК. А также о том, как мошенники заработали 7,5 миллионов гривен на фермах.