Не прийшов на ВЛК — що рішив суд на Одещині

Військові в строю. Фото ілюстартивне: Армія.Інформ

Мешканцю Одещини видали повістку, проте він це проігнорував та не явився на проходження ВЛК (військово-лікарської комісії). На суді чоловік повністю розкаявся, тому отримав лише 5 100 гривень штрафу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Коли мешканець Арцизського району Одещини не прийшов на проходження ВЛК, на нього відкрили справу за ч. 1 ст. 337 Кримінального Кодексу України (ухилення від військового обліку). На суді чоловік своєї провини не заперечував та повністю розкаявся. Крім того, додав, що він дійсно не хотів ставати на облік, оскільки боявся йти воювати.

Що вирішив суд

Не знайшовши обставин, що обтяжують провину, суд призначив чоловіку покарання у виді 5 100 гривень штрафу. Запобіжний захід відносно нього не обирався.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського чиновника, який приховав 7 мільйонів гривень. А також про військового, який бив матір та пропивав її гроші.