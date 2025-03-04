Посадовець в Одесы ухилився від сплати податків на понад 7 мільйонів

Гроші на столі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Директор одного з житлово-комунальних сервісів в Одесі ухилявся від сплати податків. Загальна сума збитків, завданих державі, — понад 7 млн грн.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, обвинувачений умисно не відображав у податкових звітах частину коштів, отриманих від надання житлово-комунальних послуг. Зокрема щодо послуг з обслуговування ліфтів, вивезення сміття та оренди приміщень. У такий спосіб керівник підприємства ухилився від сплати понад 7 млн грн податку на додану вартість. Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Яке покарання загрожує

Чоловіка підозрюють за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який влаштував бійку в під'їзді. А також про спробу підкупити прикордонника, аби виїхати.