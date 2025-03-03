В Одесской области мужчины пытались подкупить пограничника чтобы убежать

Задержанные на границе. Фото: Полиция Одесской области

Житель Болградского района пытался подкупить пограничника и организовать побег за границу для себя и товарища. Однако мужчин разоблачили — им грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Читайте также:

Подробности дела

По данным следствия, 35-летний фигурант предложил пограничнику 2 тыс. долларов, чтобы тот в свою смену обеспечил им свободный проход вне пункта пропуска в Молдову. Однако военнослужащий сообщил об этом руководству, из-за чего дельца задержали сразу после того, как он передал аванс в сумме 1 тыс. долларов и вместе с односельчанином направился в сторону соседнего государства. Остальную сумму подозреваемый должен был передать после удачной сделки. На время следствия суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 тыс. гривен, которым он и воспользовался.

Какое наказание грозит

Первому мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 332 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка и предложение взятки). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении второго мужчины были составлены протоколы по статьям 202 и 204-1 Административного Кодекса Украины (нарушение пересечения границы), санкции которых влекут за собой наказание штрафом или административным арестом.

Напомним, недавно мы писали о военном, который подделывал документы для выезда. А также о женщине, которая хотела вывезти за границу много сигарет.