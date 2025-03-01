Військовослужбовець підробив документи для втечі за кордон

Прикордонниця перевіряє документи у чоловіка. Фото ілюстративне: ДПСУ

Військовослужбовець з Одеси виготовив фальшиві документи для виїзду за кордон. Чоловіка затримали на пункті пропуску, де він намагався переконати прикордонників, що відпускний квиток йому дав командир.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий підробив документи

Відомо, що у листопаді 2024 року, перебуваючи в одному з інтернет-кафе, за допомогою зразків військово-облікових документів та програм для роботи з графічними зображеннями виготовив документи, а саме: відпускний квиток та довідку, начебто видану замість військового квитка.

30 листопада 2024 року чоловіка затримали на пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" під час паспортного контролю. Прикордонники виявили, що подані ним документи були підроблені.

Яке покарання за підроблені документи

Суд визнав його винним за ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України (підробка та використання фальшивих документів). 14 лютого 2025 року між обвинуваченим та прокуратурою було укладено угоду про визнання винуватості. Суд затвердив її та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 200 гривень.

Нагадаємо, у селі Липини чоловік наїхав на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Також ми писали, що на Львівщині чоловіка звинувачують у переправленні осіб через державний кордон під прикриттям "гуманітарки".