Военнослужащий подделал документы для побега за границу

Пограничница проверяет документы у мужчины. Фото иллюстративное: ГПСУ

Военнослужащий из Одессы изготовил фальшивые документы для выезда за границу. Мужчину задержали на пункте пропуска, где он пытался убедить пограничников, что отпускной билет ему дал командир.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный подделал документы

Известно, что в ноябре 2024 года, находясь в одном из интернет-кафе, с помощью образцов военно-учетных документов и программ для работы с графическими изображениями изготовил документы, а именно: отпускной билет и справку, якобы выданную вместо военного билета.

30 ноября 2024 года мужчину задержали на пункте пропуска "Староказачье-Тудора" во время паспортного контроля. Пограничники обнаружили, что представленные им документы были подделаны.

Какое наказание за поддельные документы

Суд признал его виновным по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка и использование фальшивых документов). 14 февраля 2025 года между обвиняемым и прокуратурой было заключено соглашение о признании вины. Суд утвердил его и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 200 гривен.

Напомним, в селе Липины мужчина наехал на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Также мы писали, что на Львовщине мужчину обвиняют в переправке лиц через государственную границу под прикрытием "гуманитарки".