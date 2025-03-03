На Одещині чоловіки намагалися підкупити прикордонника аби втекти

Затримані на кордоні. Фото: Поліція Одеської області

Мешканець Болградського району років намагався підкупити прикордонника та організувати втечу за кордон для себе й товариша. Проте чоловіків викрили — їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

Про це повідомляє Поліція Одеської області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 35-річний фігурант запропонував прикордоннику 2 тис. доларів, аби той у свою зміну забезпечив їм вільний прохід поза пунктом пропуску до Молдови. Проте військовослужбовець повідомив про це керівництву, через що ділка затримали одразу після того, як він передав аванс у сумі 1 тис. доларів і разом з односельцем попрямував у бік сусідньої держави. Решту суми зловмисник мав передати після вдалої оборудки. На час слідства суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тис. гривень, яким він скористався.

Яке покарання загрожує

Одному чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 332 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення та пропозиція хабара) Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відносно другого чоловіка були складені протоколи за статтями 202 та 204-1 Адміністративного Кодексу України (порушення перетину кордону), санкції яких тягнуть за собою покарання штрафом або адміністративним арештом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який підробляв документи для виїзду. А також про жінку, яка хотіла вивезти за кордон забагато цигарок.