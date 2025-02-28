Жінка на Одещині намагалася провезти через кордон 90 пачок цигарок

Цигарки в автомобілі. Фото: Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

На Одещині жінка намагалася нелегально провести 90 пачок цигарок через пункт пропуску "Орлівка". Проте прикордонники виявили схованку в її автомобілі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління держприкордонслужби України.

Читайте також:

Подробиці справи

Прикордонники Ізмаїльського загону у пункті пропуску "Орлівка" під час огляду автомобіля "Volkswagen" виявили майже 90 пачок цигарок "ROTHMANS". Тютюнові вироби 40-річна уродженка Херсонуховала в двох заводських люках біля задніх пасажирських сидінь. Водійка прямувала в Бухарест, пояснила, та що везла цигарки для власного вживання.

Яке покарання загрожує

На порушницю складено протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від контролю). Їй загрожує штраф, еквівалентний вартості 90 пачок сигарет, які вона намагалася провести. А самі тютюнові вироби вилучили до рішення суду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який продавав гранату. А також про чоловіка, який робив службовцям інвалідності.