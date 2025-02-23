Виїзд до Молдови та Румунії — ситуація на трасі Одеса-Рені

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 23 лютого, на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон та погані погодні умови. Окрім цього, на прикордонних пунктах пропуску утворились черги, тому окрім ускладненого руху трасою, водіям доведеться ще й затриматися для проходження митного контролю.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка".

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині настоятеля церкви організовував незаконний перетин державного кордону для чоловіків призовного віку. Також погода в Одесі та області буде по-справжньому зимовою, а морозний вітер зробить холод ще гострішим.