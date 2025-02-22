Настоятель УПЦ МП допомагав ухилянтам тікати за кордон

Чоловік біжить по воді. Фото ілюстративне: скриншот

У селі Маяки Одеської області затримали настоятеля православної церкви московського патріархату, який організовував незаконний перетин державного кордону для чоловіків призовного віку. За свої послуги священник отримував гроші з ухилянтів.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, настоятель переправляв ухилянтів до так званої Придністровської Молдавської Республіки через Кучурганське водосховище в селі Градециці. Підготовка до такої "операції" включала купівлю спеціального спорядження, як-от гідрокостюми та аква шкарпетки для знаходження у крижаній воді, після чого чоловіки мали пройти інструктаж із безпеки на воді. Настоятель використовував власний автомобіль Toyota Carina для перевезення ухилянтів, а приватний будинок — як "перевалочну базу".

За таку послугу "божий чоловік" просив з втікачів від 2000 до 4000 доларів. По той бік кордону на чоловіків мав чекати поводир, який організував би нові паспорти. Та план священника зазнав краху, і його затримали разом з двома клієнтами. У настоятеля вилучили 6100 доларів США, які він отримав.

Окрім цього, при обшуку будинку правоохоронці виявили великі суми грошей, засоби зв’язку та документи, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Яке покарання

Священнику загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон, а також за дії, спрямовані на підрив державної безпеки України. Йому загрожує від 5 років тюремного сроку. Наразі суд наклав арешт на вилучені речі: автомобіль та телефон.

Нагадаємо, на Буковині 16-річні школярі проводили ухилянтів через кордон, правопорушників "засікла" фотопастка. Також у Києві викрили схему для ухилянтів, за послуги брали по 15 000 доларів з кожного клієнта.