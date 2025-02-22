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На Одесчине священник за деньги учил уклонистов убегать по воде

22 февраля 2025 22:05
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Настоятель УПЦ МП помогал уклонистам бежать за границу
Мужчина бежит по воде. Фото иллюстративное: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В селе Маяки Одесской области задержали настоятеля православной церкви московского патриархата, который организовывал незаконное пересечение государственной границы для мужчин призывного возраста. За свои услуги священник получал деньги с уклонистов.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Детали дела

Согласно материалам дела, настоятель переправлял уклонистов в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику через Кучурганское водохранилище в селе Градецици. Подготовка к такой "операции" включала покупку специального снаряжения, например гидрокостюмы и акваноски для нахождения в ледяной воде, после чего мужчины должны были пройти инструктаж по безопасности на воде. Настоятель использовал собственный автомобиль Toyota Carina для перевозки уклонистов, а частный дом — как "перевалочную базу".

За такую услугу "божий человек" просил с беглецов от 2 000 до 4 000 долларов. По ту сторону границы мужчин должен был ждать поводырь, который организовал бы новые паспорта. Но план священника потерпел крах, и его задержали вместе с двумя клиентами. У настоятеля изъяли 6 100 долларов США, которые он получил.

Кроме этого, при обыске дома правоохранители обнаружили крупные суммы денег, средства связи и документы, которые могут быть доказательствами в уголовном производстве.

Какое наказание

Священнику грозит уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу, а также за действия, направленные на подрыв государственной безопасности Украины. Ему грозит от 5 лет тюремного срока. Сейчас суд наложил арест на изъятые вещи: автомобиль и телефон.

Напомним, на Буковине 16-летние школьники проводили уклонистов через границу, правонарушителей "засекла" фотоловушка. Также в Киеве разоблачили схему для уклонистов, за услуги брали по 15 000 долларов с каждого клиента.

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