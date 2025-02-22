Погода в Одесі 22 лютого: морозний ранок і сонячний день

Жінка сидить на лавочці. Фото ілюстративне: freepik

Завтра, 23 лютого, погода в Одесі та області буде по-справжньому зимовою, а морозний вітер зробить холод ще гострішим. Температура вночі місцями впаде до -15°C, проте вдень на півдні регіону стовпчики покажуть 0 °C. Опадів майже не буде.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі: -5°C, відчувається як -8°C, без опадів, вітер північно-східний 5 м/с.

Вранці: -6°C, відчувається як -9°C, ясне небо, слабкий вітер північно-східний 4 м/с.

Вдень: -1°C, відчувається як -4°C, сухо, вітер північний до 5 м/с.

Увечері: -1°C, відчувається як -4°C, хмар не буде, вологість 38%, вітер теж північний до 5 м/с.

Атмосферний тиск протягом дня 762-764 мм рт. ст.

Сонце зійде о 06:46, захід о 17:34. Тривалість дня — 10 годин 47 хвилин.

Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 22 лютого

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі -7...-12°С, місцями до - 15°С,

вдень від +1...-4°С.

вдень від +1...-4°С. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові в неділю очікується морозна погода без опадів. Також ми писали у Києві та області синоптики прогнозують до -21°C вночі.