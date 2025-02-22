Погода в Одессе 22 февраля: морозное утро и солнечный день

Зима не отступает — синоптики о погоде в Одессе на завтра
Завтра, 23 февраля, погода в Одессе и области будет по-настоящему зимней, а морозный ветер сделает холод еще острее. Температура ночью местами упадет до -15°C, однако днем на юге региона столбики покажут 0°C. Осадков почти не будет.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 23 февраля
Ночью: -5°C, ощущается как -8°C, без осадков, ветер северо-восточный 5 м/с.
Утром: -6°C, ощущается как -9°C, ясное небо, слабый ветер северо-восточный 4 м/с.
Днем: -1°C, ощущается как -4°C, сухо, ветер северный до 5 м/с.
Вечером: -1°C, ощущается как -4°C, облаков не будет, влажность 38%, ветер тоже северный до 5 м/с.
Атмосферное давление в течение дня 762-764 мм рт. ст.
Солнце взойдет в 06:46, закат в 17:34. Продолжительность дня — 10 часов 47 минут.
Погода в Одесской области на 22 февраля
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -7...-12°С, местами до -15°С,
днем от +1...-4 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в Харькове в воскресенье ожидается морозная погода без осадков. Также мы писали в Киеве и области синоптики прогнозируют до -21°C ночью.
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