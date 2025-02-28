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Сигареты за границу — на Одесчине задержали водителя

28 февраля 2025 11:45
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Женщина в Одесской области пыталась провезти через границу 90 пачек сигарет
Сигареты в автомобиле. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одесской области женщина пыталась нелегально провести 90 пачек сигарет через пункт пропуска "Орловка". Однако пограничники обнаружили тайник в ее автомобиле.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Пограничники Измаильского отряда в пункте пропуска "Орловка" во время осмотра автомобиля Volkswagen обнаружили почти 90 пачек сигарет ROTHMANS. Табачные изделия 40-летняя уроженка Херсона спрятала в двух заводских люках возле задних пассажирских сидений. Водитель направлялась в Бухарест и объяснила, что везла сигареты для собственного употребления.

Какое наказание грозит

На нарушительницу составлен протокол по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от контроля). Ей грозит штраф, эквивалентный стоимости 90 пачек сигарет, которые она пыталась провести. А сами табачные изделия изъяли до решения суда.

Напомним, недавно мы писали о военном, который продавал гранату. А также о мужчине, который делал служащим инвалидности.

Одесса сигареты штраф Одесская область Новости Одессы
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