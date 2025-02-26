Одеський суд виніс вирок чоловіку який допомагав ухилятися

Суддя зачитуэ вирок. Фото ілюстративне: depositphotos

Одесит за гроші "вирішував" питання щодо надання призовникам довідок про інвалідність задля ухилення від служби. Проте його викрили, а суд прирік до 5 років ув'язнення та штрафу.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Чоловік, маючи дружні звязки з лікарями КУ "Одеський обласний центр медико-соціальної експертизи", та членами МСЕКу вирішував питання щодо встановлення та продовження груп інвалідності військовозобов`язаним. Усе, аби вони ухилилися від мобілізації. За це фігурант передавав медикам по хабарі до 900 доларів США від кожного клієнта та брав свій процент.

Що вирішив суд

Чоловіка затримали під час передачі грошей лікарям. Його визнали винним за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Підсудний має сплатити штраф у розмірі 42 500 гривень та позбавиться волі на 5 років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який бив матір та відбирав її гроші. А також про службовця, якого затримали, коли він шукав за закладинку.