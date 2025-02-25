Одеський суд прирік війьскового, який бив свою матір

Військовий із пляшкою. Фото ілюстративне: Crello

Військовий з Одеси регулярно бив і принижував свою матір, щоб жінка з'їхала з житлової площі, а також відбирав в неї гроші і витрачав їх на алкоголь. На чоловіка відкрили справу, проте суд прирік його до умовного терміну строком на один рік.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий штовхав матір, аби завдати їй біль без фізичних ушкоджень. Також він систематично погрожував застосуванням насильства та пошкоджував побутові речі. Крім того, чоловік брав в літньої жінки гроші на придбання їжі та ліків, але витрачав їх на алкоголь. А ще — продавав речі з квартири для перепродажу, а отримані кошти витрачав на забезпечення власних потреб. Аби залякана жінка не звернулася до поліції, фігурант відібрав в неї пристрій для зарядки телефона.

Що вирішив суд

Одеський суд визнав чоловіка винним за ст. 126-1 Кримінального Кодексу України (домашнє насильство). Проте Феміда звільнила його від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про побиття чиновника одеської мерії біля його будинку. А також про військового, який пішов за закладкою, а потрапив до суду.