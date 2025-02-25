Одесский суд приговорил военного, который избивал свою мать

Военный с бутылкой. Фото иллюстративное: Crello

Военный из Одессы регулярно бил и унижал свою мать, чтобы женщина съехала с жилой площади, а также отбирал у нее деньги и тратил их на алкоголь. На мужчину открыли дело, однако суд приговорил его к условному сроку на один год.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный толкал и царапал мать, чтобы нанести ей боль без физических повреждений. Также он систематически угрожал применением насилия и повреждал бытовые приборы. Кроме того, мужчина брал у пожилой женщины деньги на приобретение еды и лекарств, но тратил их на алкоголь для себя. А еще — продавал вещи из квартиры для перепродажи, а полученные средства расходовал на обеспечение собственных нужд. Чтобы запуганная женщина не обратилась в полицию, фигурант отобрал у нее устройство для зарядки телефона.

Что решил суд

Одесский суд признал мужчину виновным по ст. 126-1 Уголовного Кодекса Украины (домашнее насилие). Однако Фемида освободила его от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, недавно мы писали об избиении чиновника одесской мэрии возле его дома. А также о военном, который пошел за закладкой, а попал в суд.