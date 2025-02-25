Пожежі через недбалість — підозрюють чиновника на Одещині

Підозрюваний з правоохоронцями. Фото: Одеська обласна прокуратура

Директора комунального підприємства у селі Доброжанове Одеського району підозрюють у недбалості, через яку відбулися пожежі на території полігону побутових відходів.

Екологічна шкода від забруднення повітря тоді перевищила 4,7 млн гривень.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, посадовець, відповідальний за експлуатацію полігону твердих побутових відходів, систематично нехтував своїми обов’язками. Він не забезпечував належну охорону території, не вживав заходів протипожежної безпеки та не контролював накопичення біогазу. Через це у червні 2023 року і сталася масштабна пожежа, що тривала 11 днів. Вогонь спричинив викид біогазу та інших небезпечних речовин у повітря на площі понад 1 гектар. А у вересні сталася нове загоряння, через суху погоду та сильний вітер швидко поширилася на 0,28 гектара.

Пожежа на полігоні побутових відходів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Посадовцю інкримінованують службову недбалість та забруднення повітря небезпечними речовинами через порушення спеціальних правил, що створило загрозу для життя, здоров’я людей і довкілля (ч. 2 ст. 367, та ч. 2 ст. 241 КК України). Через це йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про диверсантку, яку затримали на Одещині. А також про побиття одеського чиновника біля його будинку.