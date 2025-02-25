Пожары из-за халатности — подозревают чиновника в Одесской области

Пожары на свалке — чиновника на Одесчине обвинили в халатности
Директора коммунального предприятия в селе Доброжаново Одесского района подозревают в халатности, из-за которой произошли пожары на территории полигона бытовых отходов.
Экологический ущерб от загрязнения воздуха тогда превысил 4,7 млн гривен.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
По данным следствия, чиновник, ответственный за эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, систематически пренебрегал своими обязанностями. Он не обеспечивал надлежащую охрану территории, не принимал меры противопожарной безопасности и не контролировал накопление биогаза. Из-за этого в июне 2023 года и произошел масштабный пожар, который длился 11 дней. Огонь вызвал выброс биогаза и других опасных веществ в воздух на площади более 1 гектара. А в сентябре произошло новое возгорание, из-за сухой погоды и сильного ветра быстро распространилось на 0,28 гектара.
Какое наказание грозит
Чиновнику инкриминируют служебную халатность и загрязнение воздуха опасными веществами из-за нарушения специальных правил, что создало угрозу для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч. 2 ст. 367, и ч. 2 ст. 241 УК Украины). Из-за этого ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о диверсантке, которую задержали в Одесской области. А также об избиении одесского чиновника возле его дома.
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