Пожары из-за халатности — подозревают чиновника в Одесской области

Подозреваемый с правоохранителями. Фото: Одесская областная прокуратура

Директора коммунального предприятия в селе Доброжаново Одесского района подозревают в халатности, из-за которой произошли пожары на территории полигона бытовых отходов.

Экологический ущерб от загрязнения воздуха тогда превысил 4,7 млн гривен.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

По данным следствия, чиновник, ответственный за эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, систематически пренебрегал своими обязанностями. Он не обеспечивал надлежащую охрану территории, не принимал меры противопожарной безопасности и не контролировал накопление биогаза. Из-за этого в июне 2023 года и произошел масштабный пожар, который длился 11 дней. Огонь вызвал выброс биогаза и других опасных веществ в воздух на площади более 1 гектара. А в сентябре произошло новое возгорание, из-за сухой погоды и сильного ветра быстро распространилось на 0,28 гектара.

Пожар на полигоне бытовых отходов. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Чиновнику инкриминируют служебную халатность и загрязнение воздуха опасными веществами из-за нарушения специальных правил, что создало угрозу для жизни, здоровья людей и окружающей среды (ч. 2 ст. 367, и ч. 2 ст. 241 УК Украины). Из-за этого ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о диверсантке, которую задержали в Одесской области. А также об избиении одесского чиновника возле его дома.