Мазут в Черном море — угроза туристическому сезону в Одессе

Девушка смотрит на воду. Фото иллюстративное: pixabay

Загрязнение мазутом Черного моря может привести к экологической катастрофе, которая повлияет на здоровье людей и туристический сезон. Если сейчас не собрать опасное вещество с пляжей, в жару оно будет таять, загрязняя воздух.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев.

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Научный сотрудник национального парка "Тузловские лиманы", биолог Иван Русев. Фото: Ivan Rusev/Facebook

Мазут — угроза для моря и людей

По его словам, на дне шельфа Черного моря накопилось около 8 тысяч тонн мазута, значительная часть которого впоследствии может раствориться в воде и через пищевую цепочку попасть к рыбе. Угроза здоровью людей также растет, ведь по мере потепления вещества начнут влиять на воздух и вызывать аллергические реакции. Иван Русев объясняет, что ситуация значительно хуже, чем может показаться на первый взгляд.

"Если не собрать те фракции, которые лежат на песчаной пересыпи, они могут покрыться слоем песка, а затем из-за жары начнут растворяться. Это будет иметь негативное влияние на воздух и живые организмы. Рыба станет непригодной для употребления, а значит проблема коснется и людей", — говорит ученый.

Медицинская маска в мазуте. Фото: Ivan Rusev/Facebook

Сбор мазута вручную не помогает

Он также отмечает, что нынешние технологии позволяют лишь локальную очистку моря и побережья. Поэтому общественные инициативы, которые пытаются собирать мазут руками, не могут существенно изменить ситуацию.

"Нам нужно использовать специальные устройства для просеивания песка, а не просто убирать его вручную. Однако даже этого недостаточно — масштаб проблемы слишком велик. Сейчас нет эффективных технологий, чтобы быстро и безопасно утилизировать мазут в таких количествах", — добавляет Иван Русев.

Люди собирают мазут на побережье Черного моря. Фото: Ivan Rusev/Facebook

Туристический сезон в Одесской области под угрозой

Если ситуация не изменится в ближайшее время и нефтепродукты не утилизируют, говорит Иван Русев, то это будет иметь серьезные последствия и для будущего пляжного сезона.

"Из-за попадания мазута в воду и воздух возможны аллергические реакции, влияние на метаболизм организма. Летний сезон может быть под риском, ведь уровень загрязнения только растет", — предупреждает эколог.

Нефтепродукты на дне Черного моря, фото: Ivan Rusev/Facebook

Он отмечает, что на восстановление Черного моря и побережья в целом может потребоваться 10-20 лет. Кроме того, загрязнение угрожает экосистеме не только Украины, но и соседних стран. По словам Русева, мазутные пятна уже зафиксированы в Грузии, где находили мертвых дельфинов и птиц, покрытых мазутом.

Напомним, медучреждения Одесской области уже проинформированы о чрезвычайной ситуации, связанной с загрязнением моря. Также созданы группы быстрого реагирования. Ученые уверены, что делать долгосрочные прогнозы относительно ситуации в экосистеме Черного моря пока невозможно.