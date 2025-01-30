Екологічна катастрофа в Чорному морі — чи безпечна риба

Продаж риби на одеському ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Медустанови Одеської області вже поінформовані про надзвичайну ситуацію, пов'язану із забрудненням моря. Також створено групи швидкого реагування на випадок, якщо на території узбережжя будуть виявлені птахи або ссавці, які постраждали через російський мазут.

Про це під час пресконференції повідомив начальник відділу організації ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області Руслан Олійник.

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Наслідки забруднення

За словами чиновника, зараз в Одеському регіоні не зафіксовано жодного випадку загибелі морських мешканців і птахів. Проте мешканців області просять інформувати, якщо десь будуть помічені хворі тварини.

"Хочу всіх заспокоїти, станом на поточну дату ситуація перебуває під контролем. Інформації щодо трупів загиблих морських ссавців, птиці чи риби до державних лікарень ветеринарної медицини та до Одеської регіональної державної лабораторії не надходило", — повідомив Руслан Олійник.

Що ж до вживання морської риби, то на сьогодні взяті проби води не показали жодних відхилень від норми. Тож заборони на вилов та подальшу реалізацію немає.

Раніше ми писали про те, що на Одещині було виявлено небезпечний мазут. А також, що адміністрація морських портів України оголосила тендер на закупівлю бонових огорож.