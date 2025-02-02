Мазут у Чорному морі — загроза туристичному сезону в Одесі

Дівчина дивиться на воду. Фото ілюстративне: pixabay

Забруднення мазутом Чорного моря може призвести до екологічної катастрофи, яка вплине на здоров'я людей та туристичний сезон. Якщо зараз не зібрати небезпечну речовину з пляжів, у спеку вона буде танути, забруднюючи повітря.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв.

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Науковий співробітник національного парку "Тузлівські лимани", біолог Іван Русєв. Фото: Ivan Rusev/Facebook

Мазут — загроза для моря і людей

За його словами, на дні шельфу Чорного моря накопичилося близько 8 тисяч тонн мазуту, значна частина якого згодом може розчинитися у воді та через харчовий ланцюг потрапити до риби. Загроза здоров’ю людей також зростає, адже у міру потепління речовини почнуть впливати на повітря та викликати алергічні реакції. Іван Русєв пояснює, що ситуація значно гірша, ніж може здатися на перший погляд.

"Якщо не зібрати ті фракції, які лежать на піщаному пересипу, вони можуть покритися шаром піску, а потім через спеку почнуть розчинятися. Це матиме негативний вплив на повітря та живі організми. Риба стане непридатною для вживання, а отже проблема торкнеться і людей", — каже науковець.

Медична маска в мазуті. Фото: Ivan Rusev/Facebook

Збирання мазуту вручну не допомагає

Він також зазначає, що нинішні технології дозволяють лише локальне очищення моря та узбережжя. Тому громадські ініціативи, які намагаються збирати мазут руками, не можуть суттєво змінити ситуацію.

"Нам потрібно використовувати спеціальні пристрої для просіювання піску, а не просто прибирати його вручну. Однак навіть цього недостатньо — масштаб проблеми надто великий. Зараз немає ефективних технологій, щоб швидко та безпечно утилізувати мазут у таких кількостях", — додає Іван Русєв.

Люди збирають мазут на узбережжі Чорного моря. Фото: Ivan Rusev/Facebook

Туристичний сезон на Одещині під загрозою

Якщо ситуація не зміниться найближчим часом і нафтопродукти не утилізують, каже Іван Русєв, то це матиме серйозні наслідки і для майбутнього пляжного сезону.

"Через потрапляння мазуту у воду та повітря можливі алергічні реакції, вплив на метаболізм організму. Літній сезон може бути під ризиком, адже рівень забруднення лише зростає", — попереджає еколог.

Нафтопродукти на дні Чорного моря. Фото: Ivan Rusev/Facebook

Він зазначає, що на відновлення Чорного моря та узбережжя загалом може знадобитися 10-20 років. Крім того, забруднення загрожує екосистемі не лише України, а й сусідніх країн. За словами Русєва, мазутні плями вже зафіксовані в Грузії, де знаходили мертвих дельфінів і птахів, вкритих мазутом.

Нагадаємо, медустанови Одеської області вже поінформовані про надзвичайну ситуацію, пов'язану із забрудненням моря. Також створено групи швидкого реагування. Науковці впевнені, що робити довгострокові прогнози щодо ситуації в екосистемі Чорного моря наразі неможливо.