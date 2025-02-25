РобилвДелала диверсии на Одещине - что грозит

Затримана зі співробітниками СБУ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали жінку, яка робила диверсії на Одещині на замовлення російських спецслужб. Тепер жінці загрожує від дванадцяти років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрювана наприкінці минулого року через месенджер налагодила контакт з представником центру спеціального призначення "Кубінка" в РФ. Він запропонував їй співпрацю — розвідувати місця дислокації українських військових і допомагати у підготовці диверсій в регіоні. Жінка не лише самостійно збиралася виконувати завдання але й намагалася вербувати спільників, обіцяючи їм гроші. За вказівкою російських спецслужб, вона підпалила трансформаторну підстанцію в Одесі, зафіксувавши все на відео. Матеріали передала "замовнику", після чого отримала кошти. Крім того, жінка їздила до Дніпра аби забрати елемент вибухового пристрою, який потім сховала у заздалегідь підготовленому місці.

Підозрювана під вартою. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Наразі підозрюваній обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Жінку підозрюють за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада). Їй загрожує від дванадцяти років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, якого затримали від час пошуку закладинки із солями. А також про громадянина Молдови, який напагався дати хабар прикордоннику.