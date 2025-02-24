Военного судили за наркотики в Одесской области

Военный с таблетками. Фото иллюстративное: depositphotos

Военный в селе Лиманка Одесской области приобрел пакетик с PVP (так называемые соли) путем закладки. Однако когда мужчина искал запрещенное вещество в кустах, его задержали правоохранители.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Подробности дела

Полицейские изъяли у военного зип-пакетик, в котором было полтора грамма порошка белого цвета. Экспертиза подтвердила — это было Альфа-PVP, что является особо опасным психотропным веществом. На суде мужчина раскаялся и отметил, что приобрел наркотик для личного использования.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 309 Уголовного Кодекса Украины. Поэтому он должен заплатить штраф в размере 20 400 гривен, а также 4775 грн за расходы на проведение экспертных работ.

Напомним, недавно мы писали об одесском экс-депутате, которого обвиняют в измене. А также о военном, который ездил подшофе с поддельными документами.