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Военный на Одесчине — пошел за закладкой, а попал в суд

24 февраля 2025 21:57
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Военного судили за наркотики в Одесской области
Военный с таблетками. Фото иллюстративное: depositphotos
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Военный в селе Лиманка Одесской области приобрел пакетик с PVP (так называемые соли) путем закладки. Однако когда мужчина искал запрещенное вещество в кустах, его задержали правоохранители.

Об этом мы узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Полицейские изъяли у военного зип-пакетик, в котором было полтора грамма порошка белого цвета. Экспертиза подтвердила — это было Альфа-PVP, что является особо опасным психотропным веществом. На суде мужчина раскаялся и отметил, что приобрел наркотик для личного использования.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 309 Уголовного Кодекса Украины. Поэтому он должен заплатить штраф в размере 20 400 гривен, а также 4775 грн за расходы на проведение экспертных работ.

Напомним, недавно мы писали об одесском экс-депутате, которого обвиняют в измене. А также о военном, который ездил подшофе с поддельными документами.

Одесса суд наркотики Одесская область Новости Одессы
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