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Військовий на Одещині — пішов за закладинкою, а потрапив до суду

24 лютого 2025 21:57
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Військового судили за наркотики на Одещині
Військовий з таблетками. Фото ілюстративне: depositphotos
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Військовий у селі Лиманка Одеської області придбав пакетик із PVP (так звані солі) шляхом закладинки. Проте коли чоловік шукав заборонену речовину у кущах, його затримали правоохоронці.

Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Поліцейські вилучили у військового зіп-пакетик, в якому було півтора грама порошка білого кольору. Експертиза виявила — це було Альфа-PVP, що є особливою небезпечною психотропною речовиною. На суді чоловік розкаявся та наголосив, що придбав наркотик для особистого використання.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України. Тому він має сплатити штраф у розмірі 20 400 гривень, а також 4775 грн за витрати на проведення експертних робіт.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського екс-депутата, якого звинувачують у зраді. А також про військового, який їздив напітпитку з підробленими документами.

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