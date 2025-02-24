Військового судили за наркотики на Одещині

Військовий на Одещині — пішов за закладинкою, а потрапив до суду
Військовий у селі Лиманка Одеської області придбав пакетик із PVP (так звані солі) шляхом закладинки. Проте коли чоловік шукав заборонену речовину у кущах, його затримали правоохоронці.
Про це ми дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Поліцейські вилучили у військового зіп-пакетик, в якому було півтора грама порошка білого кольору. Експертиза виявила — це було Альфа-PVP, що є особливою небезпечною психотропною речовиною. На суді чоловік розкаявся та наголосив, що придбав наркотик для особистого використання.
Що вирішив суд
Військового визнали винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального Кодексу України. Тому він має сплатити штраф у розмірі 20 400 гривень, а також 4775 грн за витрати на проведення експертних робіт.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеського екс-депутата, якого звинувачують у зраді. А також про військового, який їздив напітпитку з підробленими документами.
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