Військовий звинувачується у підробці водійського посвідчення

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі мобілізований до лав ЗСУ чоловік опинився в центрі кримінальної справи через підроблені документи. Його звинувачують у пособництві виготовлення водійського посвідчення, з яким він катався п'яний за кермом.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Солдат підробив водійське

За даними слідства, у жовтні 2023 року, обіймаючи посаду старшого механіка-водія у танковому батальйоні, чоловік свідомо надав свої персональні дані невстановленій особі для виготовлення підробленого посвідчення водія. Документ, виданий від імені територіального сервісного центру, не відповідав офіційним зразкам.

22 січня 2025 року правоохоронці викрили підробку, коли чоловік пред’явив фальшивий документ під час оформлення адміністративного протоколу за керування транспортним засобом у нетверезому стані в місті Березівка Одеської області.

Яке покарання за підробку водійських

Справу кваліфіковано за статтею підроблення документів. Обвинувачений визнав провину та погодився на розгляд у спрощеному порядку. Суд призначив покарання у вигляді штрафу. Так чоловік заплатить 5 100 гривень штрафу та оплатить проведення судово-технічної експертизи у розмірі 3 183 грн.

Нагадаємо, на Одещині священник за гроші вчив ухилянтів тікати по воді до невизнаної ПМР. Також ми писали, що на пункті пропуску "Паланка" громадянин сусідньої держави, який збирався в Одеську область, намагався підкупити прикордонників.