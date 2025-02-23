Военный обвиняется в подделке водительского удостоверения

Судейский молоток. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе мобилизованный в ряды ВСУ мужчина оказался в центре уголовного дела из-за поддельных документов. Его обвиняют в пособничестве изготовления водительского удостоверения, с которым он катался пьяный за рулем.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Солдат подделал водительское удостоверение

По данным следствия, в октябре 2023 года, занимая должность старшего механика-водителя в танковом батальоне, мужчина сознательно предоставил свои персональные данные неустановленному лицу для изготовления поддельного водительского удостоверения. Документ, выданный от имени территориального сервисного центра, не соответствовал официальным образцам.

22 января 2025 года правоохранители разоблачили подделку, когда мужчина предъявил фальшивый документ во время оформления административного протокола за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии в городе Березовка Одесской области.

Какое наказание за подделку водительских

Дело квалифицировано по статье подделка документов. Обвиняемый признал вину и согласился на рассмотрение в упрощенном порядке. Суд назначил наказание в виде штрафа. Так мужчина заплатит 5 100 гривен штрафа и оплатит проведение судебно-технической экспертизы в размере 3 183 грн.

Напомним, в Одесской области священник за деньги учил уклонистов бежать по воде в непризнанную ПМР. Также мы писали, что на пункте пропуска "Паланка" гражданин соседнего государства, который собирался в Одесскую область, пытался подкупить пограничников.