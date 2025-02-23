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На пункті "Паланка" молдованин намагався підкупити прикордонника

23 лютого 2025 13:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Спроба підкупу на пункті "Паланка" – прикордонники викрили хабар
Молдавський прикордонник спілкується з чоловіком. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На одному з міжнародних пунктів пропуску на Одещині прикордонники запобігли спробі незаконного впливу на перевірку документів. Громадянин сусідньої держави, який збирався в Одеську область, намагався "вирішити питання" грошима, проте його дії були миттєво викриті. 

Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.

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Допис молдавських прикордонників. Фото: скриншот

Корупція на кордоні

Подія сталася на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Під час контролю на виїзд із Молдови 40-річний чоловік спробував "прискорити" процедуру, поклавши грошову купюру в паспорт.

"Громадянин Молдови подав документ із купюрою всередині та жестом натякнув, що це "на чай". Однак наші співробітники миттєво відреагували та зафіксували факт правопорушення", — повідомили у прикордонній поліції.

Про інцидент одразу поінформували відповідні органи, наразі триває розслідування. Молдавські прикордонники закликають громадян утримуватися від будь-яких спроб підкупу, адже такі дії караються законом.

Нагадаємо, вранці в Одесі загорівся житловий будинок, з пожежі врятували чотирьох людей. Також ми писали, що на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон.

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