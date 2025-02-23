Спроба підкупу на пункті "Паланка" – прикордонники викрили хабар

На пункті "Паланка" молдованин намагався підкупити прикордонника
На одному з міжнародних пунктів пропуску на Одещині прикордонники запобігли спробі незаконного впливу на перевірку документів. Громадянин сусідньої держави, який збирався в Одеську область, намагався "вирішити питання" грошима, проте його дії були миттєво викриті.
Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.
Корупція на кордоні
Подія сталася на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Під час контролю на виїзд із Молдови 40-річний чоловік спробував "прискорити" процедуру, поклавши грошову купюру в паспорт.
"Громадянин Молдови подав документ із купюрою всередині та жестом натякнув, що це "на чай". Однак наші співробітники миттєво відреагували та зафіксували факт правопорушення", — повідомили у прикордонній поліції.
Про інцидент одразу поінформували відповідні органи, наразі триває розслідування. Молдавські прикордонники закликають громадян утримуватися від будь-яких спроб підкупу, адже такі дії караються законом.
Нагадаємо, вранці в Одесі загорівся житловий будинок, з пожежі врятували чотирьох людей. Також ми писали, що на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон.
Читайте Новини.LIVE!