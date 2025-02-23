Пожежа в Одесі — врятовано 4 людей, двоє отримали опіки

Люди виносять домашніх тварин. Фото: ДСНС

Сьогодні вранці в Одесі загорівся житловий будинок. Через сильне задимлення рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. З пожежі врятували чотирьох людей.

Кадри наслідків пожежі показали в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в Одесі

Пожежа сталася близько 7:00 ранку в Приморському районі міста на вулиці Тінистій. Там спалахнув двоповерховий житловий будинок. Через сильне задимлення та загрозу поширення вогню підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС

На момент прибуття рятувальників полум’я охопило 200 квадратних метрів площі будівлі. Вогнеборці негайно розпочали гасіння, аби не допустити поширення вогню на решту приміщень.

Пожежа в житловому будинку в Одесі. Фото: ДСНС

Постраждалі від вогню

Під час ліквідації пожежі вдалося врятувати чотирьох осіб, серед яких дорослі та діти. Двоє постраждалих — чоловік 1976 року народження та хлопчик 2011 року народження — отримали опіки рук. Їм надано першу допомогу, після чого постраждалих передали медикам.

Пожежники врятували людей із будинку, що палав. Фото: ДСНС

Для боротьби з вогнем залучили 7 одиниць техніки та 32 рятувальники ДСНС. Причини займання та сума завданих збитків наразі встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, рятувальники показали кадри наслідків російської атаки на Одещину. Також з'явилися фото обстрілу Києва. Пошкодження зафіксовано у трьох районах.